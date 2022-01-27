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12:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Эквадор — Бразилия: прогнозы и ставки, где смотреть

Топовый матч в отборе ЧМ-2022.

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Источник: AP 2021

Прогноз на матч

С Эквадором у главного тренера сборной Бразилии Тите связаны приятные воспоминания. Осенью 2016-го пентакампеоны провели в Кито первую игру под его руководством и победили 3:0. А ведь до этого бразильцы не побеждали Эквадор в гостях целых 33 года! Сейчас три очка вроде бы уже не так нужны, выход на ЧМ в Катаре оформлен официально, но мотивация у игроков есть. Пока Неймар травмирован, на его позиции выйдет Коутинью. Полузащитник недавно успешно вернулся в АПЛ, наверняка теперь хочет напомнить о себе в сборной. Шанс блеснуть есть и других звезд: Габи Жезуса, Винисиуса…

Эквадор пропустил чемпионат мира в России, но теперь его шансы поехать на мундиаль-2022 высоки. Команда идет на третьем месте, победа в прошлом туре над Чили позволила сохранить 6-очковый отрыв от Перу (5-е место). Эквадор — 46-й в рейтинге ФИФА, но очень успешно выступает дома: всего одно поражение в 7 матчах и 17 забитых голов. Лучший бомбардир сборной — форвард «Фенербахче» Валенсия: 34 гола в 67 матчах за национальную команду. Также в составе есть игроки и из бундеслиги, и из Ла Лиги.

На что ставить

У себя дома Бразилия выиграла 2:0, но против мотивированных хозяев им будет сложно повторить такой результат. С другой стороны, класс гостей может сказаться… Логичным тут смотрится вариант с голами от каждой сборной. Бразильцы очень редко не забивают. Эквадору же, если он пропустит, терять будет нечего, и хотя бы одним моментом в атаке его игроки могут воспользоваться. БК Olimpbet дает на событие «обе забьют» коэффициент 2,12.

Где смотреть

Матч Эквадор — Бразилия можно посмотреть здесь. Также на сайте БК Olimpbet доступны прямые трансляции матчей европейских футбольных топ-лиг: испанской Ла Лиги, итальянской Серии А, немецкой Бундеслиги, французской Лиги 1 и других соревнований. Смотреть трансляции могут зарегистрированные пользователи БК Olimpbet.

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Андрей Санталов

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