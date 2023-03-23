Иран — Россия: прогнозы и ставки

Прогноз на матч

Осенние матчи сборной России оставили странное послевкусие. Национальная команда собралась впервые за год, Карпин вызвал многих перспективных футболистов, но качественного футбола мы не увидели. Не было и результатов — с Таджикистаном и Узбекистаном скатали по нулям. Сборную после этого много критиковали за нехватку мотивации у игроков, минимум голевых моментов, за медленный футбол. И вряд ли тут что-то изменится. Травмы Джикии, Головина и Алексея Миранчука не позволяют российской команде выйти в оптимальном составе.

В этот раз в сборной России три новичка — вратарь «Урала» Помазун, защитник Денисов и игрок центра поля Пруцев из «Спартака». Красно-белых в национальной команде больше всех — 7 футболистов. Есть динамовская связка Фомин — Захарян, но в 2023-м у них ни одного голевого действия на двоих. Интересно, что вызван Ахметов, который мало играет в «Краснодаре», но нет Мостового из «Зенита». Нет и Чалова из ЦСКА (4 гола в 2023-м), Карпин объяснил это тем, что Соболев не хуже, а больше трех нападающих ему на два матча не надо.

На что ставить

Иран - Россия Сделать ставку

По сборной Ирана сложнее сформировать ожидания. Команда не вышла из группы на ЧМ в Катаре, главный тренер Кейруш ушел, его преемником стал иранец Галенои. Он будет готовить сборную к Кубку Азии, который пройдет в январе-феврале следующего года. Скорее всего, Галенои придется омолаживать состав, на ЧМ-2022 иранская команда была самой возрастной, многим футболистам под 30 лет. При Кейруше иранцы были хороши на контратаках, также они часто использовали навесы с флангов на Азмуна и Тареми. Уже известно, что экс-форварда «Зенита» не будет в этом матче, а вот Тареми — серьезная угроза для российских защитников.

Карпин снова намекнул, что ему не важен результат, он относится к таким играм, как к товарищеским матчам на сборах. И российский тренер готов к критике, его она не смущает. Задачи сборной просты — обойтись без травм, сыграть в свой футбол, то есть выйти из обороны через короткий пас, и придумать что-нибудь креативное у чужой штрафной. Прошлой осенью с креативом было плохо, Карпин считает, что футболистам не хватало раскованности. И, как подметили многие, настроя. С мотивацией точно не будет проблем у иранцев: первый матч при новом тренере, да еще и при своих болельщиках.

Логично в такой ситуации выбрать более мотивированную команду — на сайте и в приложении БК Olimpbet на победу Ирана предлагают коэффициент 2,28. Есть и более аккуратный вариант: непоражение Ирана и тотал меньше 2,5 оценивается в 2,11. Для обеих команд характерны матчи с минимумом голов.

Андрей Санталов

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