Иран — Россия: прогнозы и ставки
От сборной Карпина не стоит ждать победы.
От сборной Карпина не стоит ждать победы.
Осенние матчи сборной России оставили странное послевкусие. Национальная команда собралась впервые за год, Карпин вызвал многих перспективных футболистов, но качественного футбола мы не увидели. Не было и результатов — с Таджикистаном и Узбекистаном скатали по нулям. Сборную после этого много критиковали за нехватку мотивации у игроков, минимум голевых моментов, за медленный футбол. И вряд ли тут что-то изменится. Травмы Джикии, Головина и Алексея Миранчука не позволяют российской команде выйти в оптимальном составе.
В этот раз в сборной России три новичка — вратарь «Урала» Помазун, защитник Денисов и игрок центра поля Пруцев из «Спартака». Красно-белых в национальной команде больше всех — 7 футболистов. Есть динамовская связка Фомин — Захарян, но в 2023-м у них ни одного голевого действия на двоих. Интересно, что вызван Ахметов, который мало играет в «Краснодаре», но нет Мостового из «Зенита». Нет и Чалова из ЦСКА (4 гола в 2023-м), Карпин объяснил это тем, что Соболев не хуже, а больше трех нападающих ему на два матча не надо.
По сборной Ирана сложнее сформировать ожидания. Команда не вышла из группы на ЧМ в Катаре, главный тренер Кейруш ушел, его преемником стал иранец Галенои. Он будет готовить сборную к Кубку Азии, который пройдет в январе-феврале следующего года. Скорее всего, Галенои придется омолаживать состав, на ЧМ-2022 иранская команда была самой возрастной, многим футболистам под 30 лет. При Кейруше иранцы были хороши на контратаках, также они часто использовали навесы с флангов на Азмуна и Тареми. Уже известно, что экс-форварда «Зенита» не будет в этом матче, а вот Тареми — серьезная угроза для российских защитников.
Карпин снова намекнул, что ему не важен результат, он относится к таким играм, как к товарищеским матчам на сборах. И российский тренер готов к критике, его она не смущает. Задачи сборной просты — обойтись без травм, сыграть в свой футбол, то есть выйти из обороны через короткий пас, и придумать что-нибудь креативное у чужой штрафной. Прошлой осенью с креативом было плохо, Карпин считает, что футболистам не хватало раскованности. И, как подметили многие, настроя. С мотивацией точно не будет проблем у иранцев: первый матч при новом тренере, да еще и при своих болельщиках.
Логично в такой ситуации выбрать более мотивированную команду — на сайте и в приложении БК Olimpbet на победу Ирана предлагают коэффициент 2,28. Есть и более аккуратный вариант: непоражение Ирана и тотал меньше 2,5 оценивается в 2,11. Для обеих команд характерны матчи с минимумом голов.
Андрей Санталов
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