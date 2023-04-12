Футболистки сборных Англии и Австралии привлекают внимание к болезни Альцгеймера
Женские сборные Англии и Австралии играют в безымянных футболках.
Женские сборные Англии и Австралии играют в безымянных футболках.
Треть футболисток сборных Англии и Австралии вышли на поле в товарищеском матче без имен на задней стороне футболок. Таким образом девушки решили привлечь внимание к болезни Альцгеймера. Это было необычное зрелище для матча такого уровня, но оно имело большое значение для общества, пишут на сайте СNN.
«Мы надеемся, что этот простой жест привлечет внимание к тому, насколько сильно деменция может разрушить жизнь», — сказала Кейт Ли, генеральный директор «Общества Альцгеймера». Футболки будут выставлены на аукционе, чтобы собрать деньги для организации.
Игра состоялась в Лондоне, где Австралия обыграла Англию со счетом 2:0. Австралия наряду с Новой Зеландии примут Чемпионат Мира по футболу среди женских команд. Турнир пройдет с 20 июля по 20 августа 2023 года.