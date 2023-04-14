Карпин высказался о участии сборной России в Кубке Азии
Карпин отреагировал на слухи.
Россия
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался об информации, что сборная откажется участвовать в Кубке Азии.
«Пишут, что сборная России откажется от участия в чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации? У меня нет никакой информации», — сказал Карпин корреспонденту «Чемпионата».
В чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации собираются принять участие команды Ирана, Узбекистана, Таджикистана, Афганистана и Туркменистана.