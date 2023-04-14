Карпин высказался о участии сборной России в Кубке Азии

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался об информации, что сборная откажется участвовать в Кубке Азии.

«Пишут, что сборная России откажется от участия в чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации? У меня нет никакой информации», — сказал Карпин корреспонденту «Чемпионата».