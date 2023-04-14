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18:36 (мск), источник: Sportmail.ru

Карпин высказался о участии сборной России в Кубке Азии

Карпин отреагировал на слухи.

Россия
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Источник: РИА "Новости"

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался об информации, что сборная откажется участвовать в Кубке Азии.

«Пишут, что сборная России откажется от участия в чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации? У меня нет никакой информации», — сказал Карпин корреспонденту «Чемпионата».

В чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации собираются принять участие команды Ирана, Узбекистана, Таджикистана, Афганистана и Туркменистана.

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