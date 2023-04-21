Капитан сборной Англии по футболу травмировала колено и пропустит чемпионат мира

Капитан сборной Англии по футболу и игрок женской команды «Арсенал» пропустит чемпионат мира из-за разрыва передней крестообразной связки, пишут в Sky sports. На восстановление от такой травмы понадобится не менее шести месяцев.

Лия Уильямсон получила травму в игре против «Манчестер Юнайтед». Уже на 12-й минуте футболистка покинула поле и не смогла продолжить игру.