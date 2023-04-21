Текущие события
Футбол. Первый дивизион
19:30
Арсенал
Рубин
Футбол. Зарубежный
21:30
Аугсбург
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
21:45
Верона
Болонья
Футбол. Зарубежный
22:00
Арсенал
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
22:00
Анже
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
22:00
Эспаньол
Кадис
Все события
18:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Капитан сборной Англии по футболу травмировала колено и пропустит чемпионат мира

Уильямсон пропустит чемпионат мира по футболу среди женских команд.

Наверх
Источник: Reuters

Капитан сборной Англии по футболу и игрок женской команды «Арсенал» пропустит чемпионат мира из-за разрыва передней крестообразной связки, пишут в Sky sports. На восстановление от такой травмы понадобится не менее шести месяцев.

Лия Уильямсон получила травму в игре против «Манчестер Юнайтед». Уже на 12-й минуте футболистка покинула поле и не смогла продолжить игру.

Чемпионат мира по футболу среди женских команд пройдет в Австралии и Новой Зеландии с 20 июля по 20 августа.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Капитан сборной Англии по футболу травмировала колено и пропустит...
Вальверде признали лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Фоторепортажи
18«Зимний бросок»: главное реслинг-шоу
18«Канзас-Сити Чифс» выиграл Супербоул
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь