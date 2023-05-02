Главный тренер сборной Португалии высказался о будущем Криштиану Роналду

«Он очень важный игрок и человек в раздевалке. Он играет на ключевой позиции, нападающий, от может сыграть решающую роль. Он игрок с уникальным опытом. В мировом футболе нет другого игрока с 198 матчами за сборную, и это очень ценно для нас. Это футбольное решение, которое связано с результативностью. Я думаю, что Криштиану сыграл очень позитивную и важную роль в тех матчах, которые мы провели в марте, и важно придерживаться этого отношения каждый день». — приводит слова Мартинеса O Jogo.