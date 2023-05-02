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11:16 (мск), источник: Sportmail.ru

Главный тренер сборной Португалии высказался о будущем Криштиану Роналду

Роберто Мартинес высказался о Роналду.

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Источник: Reuters

Главный тренер сборной Португалии по футболу Роберто Мартинес продолжает рассчитывать на Криштиану Роналду.

«Он очень важный игрок и человек в раздевалке. Он играет на ключевой позиции, нападающий, от может сыграть решающую роль. Он игрок с уникальным опытом. В мировом футболе нет другого игрока с 198 матчами за сборную, и это очень ценно для нас. Это футбольное решение, которое связано с результативностью. Я думаю, что Криштиану сыграл очень позитивную и важную роль в тех матчах, которые мы провели в марте, и важно придерживаться этого отношения каждый день». — приводит слова Мартинеса O Jogo.

Португальцы одержали две победы в двух стартовых играх квалификации Евро-2024 — над Лихтенштейном 4:0 и Люксембургом 6:0. В каждом из этих матчей Роналду отметился дублем. Следующий матч сборная Португалии проведет 17 июня с Боснией и Герцеговиной, а 20 июня встретится с Исландией.

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