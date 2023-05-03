Президент ФИФА недоволен предложениями о предоставлении медиаправ на женский чемпионат мира по футболу

«Предложения от вещателей, в основном из стран “большой пятерки”, по-прежнему очень разочаровывают и просто неприемлемы. Чтобы быть предельно ясным, это наше моральное и юридическое обязательство не занижать цены на женский чемпионат мира. Поэтому, если предложения и дальше будут несправедливыми (по отношению к женщинам и женскому футболу), мы будем вынуждены отказаться от трансляции женского чемпионата мира в “большой пятерке” европейских стран», — сказал Инфантино на панельной дискуссии в штаб-квартире Всемирной торговой организации в Женеве.