Президент ФИФА недоволен предложениями о предоставлении медиаправ на женский чемпионат мира по футболу
Инфантино недоволен низкими предложениями о предоставлении медиаправ.
Инфантино недоволен низкими предложениями о предоставлении медиаправ.
Президент ФИФА Джанни Инфантино угрожает отключением трансляций женского чемпионата мира по футболу в ряде европейских стран, сообщает CNN.
«Предложения от вещателей, в основном из стран “большой пятерки”, по-прежнему очень разочаровывают и просто неприемлемы. Чтобы быть предельно ясным, это наше моральное и юридическое обязательство не занижать цены на женский чемпионат мира. Поэтому, если предложения и дальше будут несправедливыми (по отношению к женщинам и женскому футболу), мы будем вынуждены отказаться от трансляции женского чемпионата мира в “большой пятерке” европейских стран», — сказал Инфантино на панельной дискуссии в штаб-квартире Всемирной торговой организации в Женеве.
Великобритания, Испания, Италия, Германия и Франция эти пять европейских стран президент имеет в виду.
За права на трансляции компании платят от 100 до 200 миллионов долларов за мужской чемпионат мира по футболу, но предлагают только от 1 до 10 миллионов долларов за женский чемпионат мира по футболу.
Австралия и Новая Зеландия будут совместно принимать женский чемпионат мира 2023 года с 20 июля по 20 августа.