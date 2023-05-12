Сборная России по футболу может провести товарищеский матч с Индонезией

В Джакарте, столице Индонезии, состоялась встреча министра молодежи и спорта страны Дито Ариотеджо и посла России Людмилы Воробьевой. Ариотеджо рассказал о планах проведения спортивных мероприятий, организованных совместно Россией и Индонезией.

«Есть два мероприятия, на которые Россия хочет официально пригласить Индонезию. Также мы будем сотрудничать в спорте и киберспорте. Мы бы хотели провести товарищеский матч между футбольными сборными России и Индонезии. Надеюсь, это случится», — приводит слова Ариотеджо официальный сайт Министерства молодежи и спорта Республики Индонезия.