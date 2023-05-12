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12:18 (мск), источник: Sportmail.ru

Сборная России по футболу может провести товарищеский матч с Индонезией

Министр молодежи и спорта Индонезии рассказал о планах на посту.

Россия U21
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Источник: Reuters

Сборная России по футболу может провести товарищеский матч со сборной Индонезии.

В Джакарте, столице Индонезии, состоялась встреча министра молодежи и спорта страны Дито Ариотеджо и посла России Людмилы Воробьевой. Ариотеджо рассказал о планах проведения спортивных мероприятий, организованных совместно Россией и Индонезией.

«Есть два мероприятия, на которые Россия хочет официально пригласить Индонезию. Также мы будем сотрудничать в спорте и киберспорте. Мы бы хотели провести товарищеский матч между футбольными сборными России и Индонезии. Надеюсь, это случится», — приводит слова Ариотеджо официальный сайт Министерства молодежи и спорта Республики Индонезия.

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 Сборная России по футболу может провести товарищеский матч с Индонезией
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