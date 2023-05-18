Стало известно имя нового главного тренера сборной Украины

По его информации, изначально Украинской ассоциации футбола (УАФ) не сумела договориться с бывшим тренером «Локомотива» и сборной Хорватии Славеном Биличем. После этого УАФ перешли к кандидатуре Реброва, стороны уже достигли всех договоренностей.

48-летний специалист уже работал в сборной Украины в период с 2010 по 2011 год. Тогда он был ассистентом главного тренера Олега Блохина. Самостоятельную карьеру начал в 2014 году в киевском «Динамо», после чего успел поработать в венгерском «Ференцвароше» и саудовском клубе «Аль-Ахли».

Действующее Реброва с «Аль-Айном» действует до июня 2023 года. В этом сезоне украинский специалист привел клуб к серебряным медалям чемпионата ОАЭ, а также вышел с ним в финал Кубка и выиграл Суперкубок страны.