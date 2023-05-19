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12:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Бывший тренер молодежной сборной России рассказал, как команда сдала матч на ЧМ

Бывший главный тренер молодежной сборной России по футболу Александр Пискарев рассказал о договорном матче против сборной Ганы (0:3) в четвертьфинале молодежного чемпионата мира 1993 года. Об этом он рассказал в интервью «Спорт-Экспресс».

Россия U21
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Источник: Reuters

Ранее об этой игре рассказал футбольный агент Владимир Абрамов. Он сообщил, что игроки молодежной сборной России взяли деньги у подпольного тотализатора и умышленно сдали игру. В 2013 году эту информацию подтвердил участник матча, бывший игрок молодежной сборной Евгений Харлачев.

Сам Пискарев узнал о сдаче матча лишь по прибытии в Москву из Австралии, где проходил турнир. На договорной характер матча Пискареву указал Борис Игнатьев, который тогда работал в тренерской штабе главной сборной России.

«Я в этой ситуации оказался в роли обманутого мужа. Все узнал последним! Уже турнир прошел, приезжаю в Москву, и мне говорят: “Что ж твои игру отдали?” — “Как отдали? Кому?!”. Прихожу домой, ставлю кассету. Гляжу — Александров прыгает за мячом, вроде дотягивается и внезапно ручку убирает! А защитник Альберт Осколков поджимает ножки, из-под него второй забивают. Хотя Осколков — это машина для убийства! Просто выжигал! Самоотверженный до умопомрачения. А тут… До 72-й минуты все было чисто, 0:0. И вдруг три гола подряд! Реакция? Поражен. Раздавлен.

Я одного понять не могу: как до них не дошло, что деньги-то поганые они еще заработают в клубах, а чемпионата мира ни у кого может не быть?! Эти матчи не повторятся — ты должен сыграть как никогда! Что их заставило? Поезд уже ушел! Совести у них нет. За деньги продать такой матч! На хрен они вам нужны? Прошло 30 лет, а история выплывает и выплывает», — сказал Пискарев.

На турнире в Австралии российская «молодежка» с первого места вышла из группы с хозяевами турнира, Камеруном и Колумбией. Четвертьфинал с Ганой был первым матчем в плей-офф. Африканцы на том турнире дошли до матча за бронзовые медали, где уступили бразильцам (1:2).

За молодежную сборную России на МЧМ-1993 выступали такие известные футболисты как Александр Филимонов, Дмитрий Ананко и Владимир Бессчастных.

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