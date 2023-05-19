Бывший тренер молодежной сборной России рассказал, как команда сдала матч на ЧМ

«Я в этой ситуации оказался в роли обманутого мужа. Все узнал последним! Уже турнир прошел, приезжаю в Москву, и мне говорят: “Что ж твои игру отдали?” — “Как отдали? Кому?!”. Прихожу домой, ставлю кассету. Гляжу — Александров прыгает за мячом, вроде дотягивается и внезапно ручку убирает! А защитник Альберт Осколков поджимает ножки, из-под него второй забивают. Хотя Осколков — это машина для убийства! Просто выжигал! Самоотверженный до умопомрачения. А тут… До 72-й минуты все было чисто, 0:0. И вдруг три гола подряд! Реакция? Поражен. Раздавлен.



Я одного понять не могу: как до них не дошло, что деньги-то поганые они еще заработают в клубах, а чемпионата мира ни у кого может не быть?! Эти матчи не повторятся — ты должен сыграть как никогда! Что их заставило? Поезд уже ушел! Совести у них нет. За деньги продать такой матч! На хрен они вам нужны? Прошло 30 лет, а история выплывает и выплывает», — сказал Пискарев.