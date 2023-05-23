Бразильский футболист «Реала» Винисиус Жуниор не собирается покидать команду, несмотря на расистский скандал, в ближайшее время будет объявлено о его новом контракте с командой, сообщил в одной из своих соцсетей журналист Фабрицио Романо.

«Винисиус не собирается покидать “Реал”. “Реал” не собирается отпускать Винисиуса. Новое соглашение до июня 2027 года, подписанное в прошлом году, скоро будет обнародовано. “Реал” и Винисиус продолжат вместе бороться с расизмом», — написал Романо.

В середине второго тайма, в матче против «Валенсии», игра была прервана из-за расистских оскорблений, доносящихся с трибун в адрес Винисиуса. Форвард указал на болельщика, который, по его мнению, его оскорблял, игроки сообщили об инциденте судье. Болельщики «Валенсии» называли Винисиуса «mono», что по-испански значит обезьяна.