Винисиус не собирается покидать «Реал»
Футболист не покинет команду на фоне расистского скандала.
Футболист не покинет команду на фоне расистского скандала.
Бразильский футболист «Реала» Винисиус Жуниор не собирается покидать команду, несмотря на расистский скандал, в ближайшее время будет объявлено о его новом контракте с командой, сообщил в одной из своих соцсетей журналист Фабрицио Романо.
«Винисиус не собирается покидать “Реал”. “Реал” не собирается отпускать Винисиуса. Новое соглашение до июня 2027 года, подписанное в прошлом году, скоро будет обнародовано. “Реал” и Винисиус продолжат вместе бороться с расизмом», — написал Романо.
В середине второго тайма, в матче против «Валенсии», игра была прервана из-за расистских оскорблений, доносящихся с трибун в адрес Винисиуса. Форвард указал на болельщика, который, по его мнению, его оскорблял, игроки сообщили об инциденте судье. Болельщики «Валенсии» называли Винисиуса «mono», что по-испански значит обезьяна.
Ла Лига сообщила о начале расследования инцидента, и заявила, что за последние два сезона из-за расистских инцидентов, связанных с Винисиусом, лига девять раз подавала жалобы в различные инстанции. «Валенсия» объявила, что пожизненно запретит посещать матчи команды тем болельщикам, которые оскорбляли Винисиуса. «Реал» подал жалобу в генеральную прокуратуру Испании.