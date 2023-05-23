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13:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Винисиус не собирается покидать «Реал»

Футболист не покинет команду на фоне расистского скандала.

РеалЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Бразильский футболист «Реала» Винисиус Жуниор не собирается покидать команду, несмотря на расистский скандал, в ближайшее время будет объявлено о его новом контракте с командой, сообщил в одной из своих соцсетей журналист Фабрицио Романо.

«Винисиус не собирается покидать “Реал”. “Реал” не собирается отпускать Винисиуса. Новое соглашение до июня 2027 года, подписанное в прошлом году, скоро будет обнародовано. “Реал” и Винисиус продолжат вместе бороться с расизмом», — написал Романо.

В середине второго тайма, в матче против «Валенсии», игра была прервана из-за расистских оскорблений, доносящихся с трибун в адрес Винисиуса. Форвард указал на болельщика, который, по его мнению, его оскорблял, игроки сообщили об инциденте судье. Болельщики «Валенсии» называли Винисиуса «mono», что по-испански значит обезьяна.

Ла Лига сообщила о начале расследования инцидента, и заявила, что за последние два сезона из-за расистских инцидентов, связанных с Винисиусом, лига девять раз подавала жалобы в различные инстанции. «Валенсия» объявила, что пожизненно запретит посещать матчи команды тем болельщикам, которые оскорбляли Винисиуса. «Реал» подал жалобу в генеральную прокуратуру Испании.

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