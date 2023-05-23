Правительство Камеруна запретило футбольной сборной играть с Россией

По их информации, причиной стал запрет правительства африканской страны играть национальной команде с россиянами. Ранее планировалось, что матч Россия — Камерун состоится 15 июня на стадионе «Лужники».

Сборная России дважды в своей истории играла с Камеруном. В 1994 году на чемпионате мира россияне разгромили камерунцев (6:1), а в 2011 году товарищеский матч завершился вничью (0:0).