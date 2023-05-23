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15:45 (мск), источник: Sportmail.ru

Правительство Камеруна запретило футбольной сборной играть с Россией

Сборная Камеруна отказалась от товарищеского матча с Россией, который должен был пройти в июне. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Камерун
РоссияТоварищеские матчи: календарь
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Источник: Reuters

По их информации, причиной стал запрет правительства африканской страны играть национальной команде с россиянами. Ранее планировалось, что матч Россия — Камерун состоится 15 июня на стадионе «Лужники».

Сборная России дважды в своей истории играла с Камеруном. В 1994 году на чемпионате мира россияне разгромили камерунцев (6:1), а в 2011 году товарищеский матч завершился вничью (0:0).

В марте сборная России провела два товарищеских матча — в Тегеране с Ираном (1:1) и в Санкт-Петербурге с Ираком (2:0). Других анонсированных товарищеских матчей со сборной России в этом году пока нет.

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