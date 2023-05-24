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16:55 (мск), источник: Sportmail.ru

Женская сборная России до 16 лет разгромила своих соперниц 16:0

В рамках матча Турнира развития УЕФА была повержена сборная Киргизии.

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Источник: РФС

Встреча прошла 24 мая в Волгограде. Счёт был открыт уже на 10-й минуте усилиями защитницы «Краснодара» Василисы Авдиенко. Последний мяч россиянок был забит на 90-й минуте — отличилась полузащитница ЦСКА Алиса Шеркунова. Самым результативным игроком стала нападающая самарских «Крыльев Советов» Екатерина Сарвилина. 14-летняя девушка забила в ворота соперниц семь голов.

В рамках турнира развития УЕФА женской сборной России до 16 лет предстоит сыграть с Беларусью 26 мая и с Узбекистаном 29 мая. Все матчи россиянки проведут на стадиона ВГАФК в Волгограде.

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