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15:21 (мск), источник: Sportmail.ru

Сборная России разгромила команду Киргизии со счетом 14:0

Сборная России до 16 лет нанесла разгромила сверстников из Киргизии (14:0) в матче третьего тура турнира развития Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который проходит в Волгограде.

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Встреча завершилась со счетом 14:0. Покер оформил Вадим Ливаднов («Ростов»), хет-триком отметился Александр Бекетов («Краснодар»), дубль в активе Матвея Иванова («Зенит»). Также мячи забили Артем Хмарин («Зенит»), Максим Воронов («Урал»), Егор Комельков («Спартак»), Павел Голубков («Краснодар») и Евгений Аксенов («Локомотив»).

В первых двух турах турнира российские футболисты разгромили команду Казахстана (5:0) и проиграли сборной Белоруссии (1:3). Поражение от белорусов не позволит России занять первое место — итоговое положение команды станет понятно после сегодняшнего матча между командами Казахстана и Белоруссии.

Ранее на этом же турнире женская сборная России до 16 лет разгромили команду Киргизии с еще более крупным счетом — 16:0. Российские футболистки выиграли турнир, не пропустив за три игры ни одного мяча.

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