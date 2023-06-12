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09:11 (мск), источник: Sportmail.ru

Уругвай обыграл Италию и стал победителем молодежного чемпионата мира по футболу

Сборная Уругвая обыграла сборную Италию (1:0) в финале молодежного чемпионата мира и впервые в истории выиграла этот турнир.

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Источник: Reuters

Уругвайцы владели игровым преимуществом на протяжении всего матча, но единственный мяч смогли забить лишь на 86-й минуте. Автором гола стал нападающий Лусиано Родригес.

Уругвай впервые в своей истории стал победителем молодежного чемпионата мира. Ранее южноамериканская команда лишь дважды доходила до финала — в 1997 и 2013 году.

Сборная Италии впервые сыграла в финале молодежного чемпионата мира. Ранее лучшим результатом команды были бронзовые награды в 2017 году. Тогда в матче за третье место они оказались сильнее сборной Уругвая (0:0, пен. 1:4).

В матче за бронзовые медали сборная Израиля одержала победу над Южной Корей (3:1). Израильтяне добились уникального достижения, добравшись до медалей на своем дебютном молодежном чемпионате мира по футболу.

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