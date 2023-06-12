Дюков рассказал о том, когда у сборной России появится новая форма

«Что касается сентября, мы играем в форме нашего предыдущего технического партнера. А имя нового технического партнера будет объявлено во время Петербургского международного экономического форума. Это будет эксклюзивный дизайн», — сказал Дюков.

Петербургский международный экономический форум состоится с 14 по 17 июня.

Ранее сообщалось, что новым техническим спонсором российской национальной команды станет российский бренд Jogel. В настоящее время бренд экипирует футбольный клуб «Велес» и хоккейный клуб «Спартак».

Предыдущим техническим спонсором сборной России была немецкая компания Adidas, которая расторгла контракт в январе 2023 года. Несмотря на это сборная России дважды сыграла в форме Adidas — с Ираном (1:1) и Ираком (2:0).