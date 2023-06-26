Турецкий повар Salt Bae рассказал, зачем вышел на поле после финала ЧМ-2022

«Я люблю Аргентину, я жил там. Я пришел, чтобы поддержать команду. Многие из них приходили в ресторан. Я не чувствовал себя чужаком. Это был особенный момент. Я ничего не могу поделать с причиной, по которой я был там, но я бы никогда больше не вышел на поле во время чемпионата мира.



За чемпионатом мира наблюдали два миллиарда человек. Сколько людей говорят обо мне? Пять миллиардов. Весь мир. Я вышел на поле не с целью саморекламы, мне просто захотелось это сделать. Тогда это было немного неожиданно. На поле было еще по меньшей мере 1000 человек, но если посмотреть видео, можно подумать, что там был только я. Я никогда и ни за что не хотел никого затмить. Мне не нравилось такое внимание. Я никого не пнул и ничего не украл», — сказал Гекче.