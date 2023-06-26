Турецкий повар Salt Bae рассказал, зачем вышел на поле после финала ЧМ-2022

Гекче, более известный в Интернете как Salt Bae, появился на поле национального стадиона «Лусаил» во время награждения сборной Аргентины. 39-летний повар фотографировался с игроками «альбиселесте», в том числе с капитаном команды Лионелем Месси, а также подержал в зубах золотую медаль вратаря Франко Армани и взял в руки Кубок мира. Поведение Гекче вызвало массовое недовольство фанатов в социальных сетях, после чего ФИФА инициировала расследование инцидента.
«Я люблю Аргентину, я жил там. Я пришел, чтобы поддержать команду. Многие из них приходили в ресторан. Я не чувствовал себя чужаком. Это был особенный момент. Я ничего не могу поделать с причиной, по которой я был там, но я бы никогда больше не вышел на поле во время чемпионата мира.
За чемпионатом мира наблюдали два миллиарда человек. Сколько людей говорят обо мне? Пять миллиардов. Весь мир. Я вышел на поле не с целью саморекламы, мне просто захотелось это сделать. Тогда это было немного неожиданно. На поле было еще по меньшей мере 1000 человек, но если посмотреть видео, можно подумать, что там был только я. Я никогда и ни за что не хотел никого затмить. Мне не нравилось такое внимание. Я никого не пнул и ничего не украл», — сказал Гекче.
Также Гекче пообещал, что после скандала, который был спровоцирован его появлением на футбольном поле, он больше никогда не будет выходить на поле на матчах чемпионата мира.
На мундиале в Катаре Аргентина завоевала свой третий титул чемпионов мира и первый с 1986 года. Лучшим игроком турнира был признан Лионель Месси. Аргентинец провел шесть матчей, в которых забил пять мячей и отдал три результативные передачи.