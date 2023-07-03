Сборная Украины по футболу впервые выступит на Олимпийских играх

Для того чтобы квалифицироваться на футбольный олимпийский турнир, достаточно стать полуфиналистом молодежного чемпионата Европы. Украинцы вышли в полуфинал турнира, обыграв в четвертьфинале сборную Франции (3:1), и впервые в своей истории смогли получить путевку на Олимпиаду.

Вместе с Украиной от Европы на Олимпиаде сыграют остальные полуфиналисты турнира — сборные Англии, Испании и Израиля. Также на правах страны-хозяйки в олимпийском турнире примет участие сборная Франции.

На данный момент определились 8 из 16 участников футбольного турнира Олимпийских игр-2024. На турнире в Париже также выступят Бразилия, Колумбия, Доминиканская Республика и США.

Сборная Украины стала второй национальной командой с постсоветского пространства, которая выступит на Олимпийских играх. Ранее единственной такой командой была сборной Беларуси, которая на молодежном чемпионате Европы-2011 выиграла бронзовые медали и получила право сыграть на Олимпийских играх-2012 в Лондоне.