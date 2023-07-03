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Футбол. Евро U-21. Все результаты
09:27 (мск), источник: Sportmail.ru

Сборная Украины по футболу впервые выступит на Олимпийских играх

Сборная Украины по футболу впервые примет участие в Олимпийских играх, которые в 2024 году пройдут в Париже.

Украина U21
Франция U21
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Источник: AFP 2022

Для того чтобы квалифицироваться на футбольный олимпийский турнир, достаточно стать полуфиналистом молодежного чемпионата Европы. Украинцы вышли в полуфинал турнира, обыграв в четвертьфинале сборную Франции (3:1), и впервые в своей истории смогли получить путевку на Олимпиаду.

Вместе с Украиной от Европы на Олимпиаде сыграют остальные полуфиналисты турнира — сборные Англии, Испании и Израиля. Также на правах страны-хозяйки в олимпийском турнире примет участие сборная Франции.

На данный момент определились 8 из 16 участников футбольного турнира Олимпийских игр-2024. На турнире в Париже также выступят Бразилия, Колумбия, Доминиканская Республика и США.

Сборная Украины стала второй национальной командой с постсоветского пространства, которая выступит на Олимпийских играх. Ранее единственной такой командой была сборной Беларуси, которая на молодежном чемпионате Европы-2011 выиграла бронзовые медали и получила право сыграть на Олимпийских играх-2012 в Лондоне.

Полуфинальные матчи молодежного Евро пройдут в среду, 5 июля. Сборная Украины в Бухаресте сыграет с командой Испании, а сборная Израиля в Батуми сыграет со сборной Англии. Турнир завершится 8 июля.

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