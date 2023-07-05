Российский полузащитник может принять гражданство Азербайджана

Спортивный директор «Родины» Алексей Зинин подтвердил, что российский опорный полузащитник команды Руслан Фищенко может сменить спортивное гражданство.

"Обсуждали с Русланом эту тему — да, к нему действительно обратилась Федерация футбола Азербайджана с предложением сменить гражданство. Футболист сразу уведомил нас об этом, это его личное решение, с которым Фищенко торопиться не будет. Игрок возьмет время на обдумывание и принятие решение, а через неделю-две мы снова вернемся к этой теме.

Мы с уважением относимся к выбору нашего футболиста, это его жизнь и личные приоритеты. В случае принятия Фищенко гражданства Азербайджана, речи об уходе футболиста из «Родины» не идет. По количеству легионеров наш клуб может себе позволить иметь футболиста с азербайджанским паспортом", — сказал Зинин корреспонденту Sport24.

В минувшем сезоне 23-летний Фищенко провел 36 матчей за «Родину» во всех турнирах и отличился голевой передачей.