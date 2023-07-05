Российский полузащитник может принять гражданство Азербайджана
Опорный полузащитник «Родины» Руслан Фищенко может сменить спортивное гражданство.
Опорный полузащитник «Родины» Руслан Фищенко может сменить спортивное гражданство.
Спортивный директор «Родины» Алексей Зинин подтвердил, что российский опорный полузащитник команды Руслан Фищенко может сменить спортивное гражданство.
"Обсуждали с Русланом эту тему — да, к нему действительно обратилась Федерация футбола Азербайджана с предложением сменить гражданство. Футболист сразу уведомил нас об этом, это его личное решение, с которым Фищенко торопиться не будет. Игрок возьмет время на обдумывание и принятие решение, а через неделю-две мы снова вернемся к этой теме.
Мы с уважением относимся к выбору нашего футболиста, это его жизнь и личные приоритеты. В случае принятия Фищенко гражданства Азербайджана, речи об уходе футболиста из «Родины» не идет. По количеству легионеров наш клуб может себе позволить иметь футболиста с азербайджанским паспортом", — сказал Зинин корреспонденту Sport24.
В минувшем сезоне 23-летний Фищенко провел 36 матчей за «Родину» во всех турнирах и отличился голевой передачей.
«Родина» заняла пятое место в турнирной таблице Первой лиги и в стыковых матчах за право участия в Российской Премьер-лиге уступила клубу «Пари Нижний Новгород».