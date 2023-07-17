Победу одержала сборная Мексики со счетом 1:0. Единственный гол был забит на 88-й минуте. Автором «золотого» гола для мексиканцев стал нападающий Сантьяго Хименес, который играет за «Фейенорд». На 33-й минуте отличился его партнер по сборной Энри Мартин, однако гол был отменен после вмешательства видеоассистента рефери (VAR).

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=985bde91e00d3ad5&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239141&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По количеству ударов футболисты сборной Мексики были ближе к победе. 23 удара против 14 от Панамы.

Сборная Мексики стала победителем Золотого кубка КОНКАКАФ в девятый раз, ранее команда выигрывала турнир в 1993, 1996, 1998, 2003, 2009, 2011, 2015 и 2019 годах. Второе место по числу побед занимает сборная США (7), третье — сборная Канады (1). Сборная Панамы третий раз играла в финале Золотого кубка КОНКАКАФ, ранее команда дважды доходила до этой стадии соревнований (2005, 2013) и оба раза уступила сборной США. Турнир проводится каждые два года.