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10:49 (мск), источник: Sportmail.ru

Сборная Мексики стала победителем Золотого кубка КОНКАКАФ

В ночь на 17 июля на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде (США) состоялся финальный матч Золотого кубка КОНКАКАФ. В нем встретились сборная Мексики и сборная Панамы.

Мексика
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Источник: Reuters

Победу одержала сборная Мексики со счетом 1:0. Единственный гол был забит на 88-й минуте. Автором «золотого» гола для мексиканцев стал нападающий Сантьяго Хименес, который играет за «Фейенорд». На 33-й минуте отличился его партнер по сборной Энри Мартин, однако гол был отменен после вмешательства видеоассистента рефери (VAR).

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По количеству ударов футболисты сборной Мексики были ближе к победе. 23 удара против 14 от Панамы.

Сборная Мексики стала победителем Золотого кубка КОНКАКАФ в девятый раз, ранее команда выигрывала турнир в 1993, 1996, 1998, 2003, 2009, 2011, 2015 и 2019 годах. Второе место по числу побед занимает сборная США (7), третье — сборная Канады (1). Сборная Панамы третий раз играла в финале Золотого кубка КОНКАКАФ, ранее команда дважды доходила до этой стадии соревнований (2005, 2013) и оба раза уступила сборной США. Турнир проводится каждые два года.

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