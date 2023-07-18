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10:52 (мск), источник: Sportmail.ru

Роналду не собирается завершать карьеру в сборной Португалии

Нападающий футбольного клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду заявил, что не собирается завершать карьеру в сборной Португалии.

Португалия
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Источник: AP 2023

38-летний форвард отметил, что ему есть что доказывать. А также сказал, что хочет подавать пример долголетия.

«Мое будущее в сборной Португалии? Мне всегда есть что доказывать. Когда нам нечего доказывать, это признак того, что мы мертвы духовно. Каждый год мне всегда есть что доказывать. Доказывая, что я могу подавать пример долголетия, в свои 38 лет, думаю, что еще могу делать интересные вещи. Что конкретно? Голы, передачи, хорошее участие в отборочном турнире, хорошее выступление в квалификации, хороший чемпионат Европы.

Собираюсь продолжать делать то, что я делал за свою 21-летнюю карьеру, — наслаждаться футболом. Я по-прежнему чувствую себя полезным и важным. Главное — продолжать получать удовольствие от футбола, это мне нравится больше всего», — приводит слова Роналду Record.

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