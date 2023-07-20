Сборная России сохранила 38-ю строчку в рейтинге ФИФА

Первое место продолжает занимать действующий чемпион мира Аргентина, в тройке остаются Франция и Бразилия.

В первой двадцатке произошло только одно изменение — сборная Мексики после победы в Золотом кубке КОНКАКАФ поднялась на две строчки и теперь занимает 12-е место.

Сборная России не играет на официальном уровне с ноября 2021 года из-за бана ФИФА, из-за чего ее очки в рейтинге были заморожены. В рейтинге от февраля 2022 года сборная России располагалась на 35-м месте.