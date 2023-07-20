Сборная России сохранила 38-ю строчку в рейтинге ФИФА
Сборная России по футболу осталась на 38-м месте в обновленном рейтинге мужских сборных команд Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает официальный сайт организации.
Сборная России по футболу осталась на 38-м месте в обновленном рейтинге мужских сборных команд Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает официальный сайт организации.
Первое место продолжает занимать действующий чемпион мира Аргентина, в тройке остаются Франция и Бразилия.
В первой двадцатке произошло только одно изменение — сборная Мексики после победы в Золотом кубке КОНКАКАФ поднялась на две строчки и теперь занимает 12-е место.
Сборная России не играет на официальном уровне с ноября 2021 года из-за бана ФИФА, из-за чего ее очки в рейтинге были заморожены. В рейтинге от февраля 2022 года сборная России располагалась на 35-м месте.
Худшим результатом сборной России в рейтинге ФИФА было 70-е место в июне 2018 года. Тогда российская команда на правах хозяйки получила автоматическую путевку на чемпионата мира 2018 года и на протяжении двух лет проводила в основном товарищеские матчи.