Испания впервые вышла в финал женского ЧМ по футболу

На 81-й минуте счет в матче открыли испанские футболистки, отличилась Сальма Паральюэло. Спустя семь минут Швеция сравняла счет усилиями Ребеки Бломквист и Лины Хуртиг. Через минуту Испания вновь вышла вперед: точным ударом отметилась Ольга Кармона.

Действующим победителем чемпионата мира является сборная США, вылетевшая по ходу нынешнего сезона на стадии ⅛ финала. Из действующих полуфиналисток никто ранее не побеждал на первенствах мира. В другом полуфинале, который пройдет 16 августа в Сиднее сыграют сборные Австралии и Англии.