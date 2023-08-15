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13:15 (мск), источник: Sportmail.ru

Испания впервые вышла в финал женского ЧМ по футболу

Испанские футболистки вырвали победу на последних минутах матча. Финальный свисток главного арбитра Эдины Алвес зафиксировал счет 2:1.

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Источник: Reuters

На 81-й минуте счет в матче открыли испанские футболистки, отличилась Сальма Паральюэло. Спустя семь минут Швеция сравняла счет усилиями Ребеки Бломквист и Лины Хуртиг. Через минуту Испания вновь вышла вперед: точным ударом отметилась Ольга Кармона.

Действующим победителем чемпионата мира является сборная США, вылетевшая по ходу нынешнего сезона на стадии ⅛ финала. Из действующих полуфиналисток никто ранее не побеждал на первенствах мира. В другом полуфинале, который пройдет 16 августа в Сиднее сыграют сборные Австралии и Англии.

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