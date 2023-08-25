Швеция впервые в истории возглавила рейтинг женских сборных ФИФА
ФИФА опубликовала обновленный рейтинг женских футбольных сборных на своем официальном сайте. Впервые в истории его возглавила Швеция. Предыдущим лидером рейтинга была сборная США.
ФИФА опубликовала обновленный рейтинг женских футбольных сборных на своем официальном сайте. Впервые в истории его возглавила Швеция. Предыдущим лидером рейтинга была сборная США.
Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:
1. Швеция;
2. Испания;
3. США;
4. Англия;
5. Франция;
6. Германия;
7. Нидерланды;
8. Япония;
9. Бразилия;
10. Канада.
Женская сборная России занимает 25-е место в рейтинге.
Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 прошел с 20 июля по 20 августа в Австралии и Новой Зеландии. Триумфаторами мундиаля стали испанки, которые обыграли в финале Англию со счетом 1:0. В матче за третье место сборная Швеции оказалась сильнее соперниц из Австралии, игра завершилась со счетом 2:0. Сборная США, являющаяся четырехкратным победителем первенства планеты, впервые покинула турнир на стадии ⅛ финала.