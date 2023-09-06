Двух футболистов сборной Украины включили в список «беглых» спортсменов

В их число вошли два игрока сборной Украины по футболу — вратарь Анатолий Трубин и нападающий Артем Довбик. Этим летом Трубин перебрался из «Шахтера» в португальскую «Бенфику», а Довбик перешел из «Днепра-1» в испанскую «Жирону». Также в список включили разыгрывающего сборной Украины по баскетболу Иссуфа Санона.

Первая версия списка, в который вошли 236 спортсменов, была опубликована в мае этого года. В него попали экс-футболист сборной Украины Артем Громов, баскетболисты сборной Украины Александр Кобец и Андрей Кожемякин, а также хоккеисты Дмитрий Нименко, Евгений Фадеев и Филипп Пангелов-Юлдашев, которые выступали за национальную команду Украины на чемпионате мира в дивизионе 1B.