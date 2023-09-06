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10:46 (мск), источник: Sportmail.ru

Двух футболистов сборной Украины включили в список «беглых» спортсменов

Министерство спорта Украины на своем официальном сайте опубликовало обновленный список из 293 спортсменов, которые не вернулись в страну из-за границы после окончания соревнований.

Украина
Жирона
Бенфика
Шахтер
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Источник: Reuters

В их число вошли два игрока сборной Украины по футболу — вратарь Анатолий Трубин и нападающий Артем Довбик. Этим летом Трубин перебрался из «Шахтера» в португальскую «Бенфику», а Довбик перешел из «Днепра-1» в испанскую «Жирону». Также в список включили разыгрывающего сборной Украины по баскетболу Иссуфа Санона.

Первая версия списка, в который вошли 236 спортсменов, была опубликована в мае этого года. В него попали экс-футболист сборной Украины Артем Громов, баскетболисты сборной Украины Александр Кобец и Андрей Кожемякин, а также хоккеисты Дмитрий Нименко, Евгений Фадеев и Филипп Пангелов-Юлдашев, которые выступали за национальную команду Украины на чемпионате мира в дивизионе 1B.

С февраля прошлого года на Украине введено военное положение, из-за чего военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. Кабинет министров Украины разрешил выезд за границу спортсменам и тренерам, которые участвуют в международных соревнованиях или готовятся к ним. Они могут находиться вне Украины не более 30 дней подряд, после чего им нужно продлевать соответствующее разрешение. В список «беглых» спортсменов попадают спортсмены, которые нарушили обязательства по временному возвращению в Украину.

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Двух футболистов сборной Украины включили в список «беглых» спортсменов
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