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09:34 (мск), источник: Sportmail.ru

Сборная России сыграет с Египтом в 37-градусную жару

Сборная России по футболу сегодня проведет товарищеский матч с олимпийской командой Египта.

Россия
Египет (олимп.)Товарищеские матчи: календарь
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Источник: Российский футбольный союз

Старт игры запланирован на 19 часов по московскому моменту. Согласно прогнозу погоды, температура в Суэце, где будет проходить матч, на момент стартового свистка составит 37 градусов. Максимальная температура воздуха в Суэце сегодня днем составит 42 градуса.

Сборная России дважды сыграет с олимпийской командой Египта. Второй матч пройдет 11 сентября там же, в Суэце.

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