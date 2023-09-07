Сборная России сыграет с Египтом в 37-градусную жару
Сборная России по футболу сегодня проведет товарищеский матч с олимпийской командой Египта.
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Египет (олимп.)Товарищеские матчи: календарь
Сборная России по футболу сегодня проведет товарищеский матч с олимпийской командой Египта.
Старт игры запланирован на 19 часов по московскому моменту. Согласно прогнозу погоды, температура в Суэце, где будет проходить матч, на момент стартового свистка составит 37 градусов. Максимальная температура воздуха в Суэце сегодня днем составит 42 градуса.
Сборная России дважды сыграет с олимпийской командой Египта. Второй матч пройдет 11 сентября там же, в Суэце.