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11:54 (мск), источник: Sportmail.ru

Cборная Египта может приехать в Россию на ответный товарищеский матч

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», сборная Египта по футболу может в октябре сыграть со сборной России.

Египет
Россия
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Источник: Reuters

Согласно данным источника, в данный момент идут переговоры между федерациями. Египтяне уже дали понять, что они не против поездки в Россию.

Также помимо Египта в Россию на октябрьские матчи может приехать и еще одна команда из Азии или Африки. Как сообщает источник, сейчас ведутся переговоры с четырьмя федерациями (три африканские и одна азиатская).

7 и 11 октября сборная России дважды сыграет в Египте с олимпийской сборной африканской страны.

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