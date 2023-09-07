Cборная Египта может приехать в Россию на ответный товарищеский матч
Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», сборная Египта по футболу может в октябре сыграть со сборной России.
Египет
Россия
Согласно данным источника, в данный момент идут переговоры между федерациями. Египтяне уже дали понять, что они не против поездки в Россию.
Также помимо Египта в Россию на октябрьские матчи может приехать и еще одна команда из Азии или Африки. Как сообщает источник, сейчас ведутся переговоры с четырьмя федерациями (три африканские и одна азиатская).
7 и 11 октября сборная России дважды сыграет в Египте с олимпийской сборной африканской страны.