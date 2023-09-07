Cборная Египта может приехать в Россию на ответный товарищеский матч

Согласно данным источника, в данный момент идут переговоры между федерациями. Египтяне уже дали понять, что они не против поездки в Россию.

Также помимо Египта в Россию на октябрьские матчи может приехать и еще одна команда из Азии или Африки. Как сообщает источник, сейчас ведутся переговоры с четырьмя федерациями (три африканские и одна азиатская).