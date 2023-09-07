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17:43 (мск), источник: Sportmail.ru

В РФС пообещали привезти сборную на Камчатку и в Китай

Вице-президент Российского футбольного союза Денис Соловьев рассказал, что хотел бы провести открытые тренировки сборной России на Камчатке и в Китае.

Россия
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Источник: РИА "Новости"

В четверг сборная России провела тренировку в плавучем доке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в поселке Белокаменка Мурманской области. В мастер-классе приняли участие более 200 ребят из Мурманской, Челябинской и Костромской областей. Они являются участниками проекта РФС «Футбол в школе».

«Такое мероприятие — эмоциональная перезагрузка для футболистов. Хорошо, когда ты получаешь новые впечатления. Все ребята довольны. Я хотел бы провести еще подобные мероприятия в Челябинске, на Камчатке. Если получится так, что сборная сыграет с Китаем, то почему бы туда не доехать?» — цитирует Соловьева «РИА Новости Спорт».

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