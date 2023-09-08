Месси впервые за 9 лет был заменен в матче сборной Аргентины
При этом 36-летний аргентинец забил единственный гол в матче с Эквадором.
При этом 36-летний аргентинец забил единственный гол в матче с Эквадором.
В Буэнос-Айресе состоялся матч первого тура южноамериканской квалификации к чемпионату мира 2026, в котором сошлись сборные Аргентины и Эквадора.
Прямой удар Месси со штрафного принес победу сборной Аргентины. Встреча завершилась со счетом 1:0.
На 89-й минуте встречи аргентинца заменил играющий в леверкузенском «Байере» Эксекиэль Паласиос.
Таким образом, впервые с 2014 года Месси был заменен в официальном матче сборной Аргентины. Тогда Месси оформил дубль в матче с Нигерией (игра закончилась со счетом 3:2) на групповом этапе ЧМ 2014 года и уступил место на поле Рики Альваресу на 63-й минуте.
Аргентина в следующем туре сыграет с Боливией, Эквадор встретится с Уругваем. Обе игры пройдут в ночь на 13 сентября.