Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Грузия
Испания
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Кипр
Шотландия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Хорватия
Латвия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Турция
Армения
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Словакия
Португалия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Босния и Герцеговина
Лихтенштейн
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Люксембург
Исландия
Все события
Фоторепортажи
13Матч Кубка России в сухом доке на Баренцевом море. Как это было
30ACA 161: лучшие кадры московского турнира
10:04 (мск), источник: Sportmail.ru

Месси впервые за 9 лет был заменен в матче сборной Аргентины

При этом 36-летний аргентинец забил единственный гол в матче с Эквадором.

Аргентина
Наверх
Источник: AP 2023

В Буэнос-Айресе состоялся матч первого тура южноамериканской квалификации к чемпионату мира 2026, в котором сошлись сборные Аргентины и Эквадора.

Прямой удар Месси со штрафного принес победу сборной Аргентины. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Во время загрузки произошла ошибка.

На 89-й минуте встречи аргентинца заменил играющий в леверкузенском «Байере» Эксекиэль Паласиос.

Таким образом, впервые с 2014 года Месси был заменен в официальном матче сборной Аргентины. Тогда Месси оформил дубль в матче с Нигерией (игра закончилась со счетом 3:2) на групповом этапе ЧМ 2014 года и уступил место на поле Рики Альваресу на 63-й минуте.

Аргентина в следующем туре сыграет с Боливией, Эквадор встретится с Уругваем. Обе игры пройдут в ночь на 13 сентября.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Махачев показал, что ест шоколад перед пробежками
Алексей Ковалев: Считаю, что заслуживаю включения в Зал хоккейной славы
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь