Месси впервые за 9 лет был заменен в матче сборной Аргентины

В Буэнос-Айресе состоялся матч первого тура южноамериканской квалификации к чемпионату мира 2026, в котором сошлись сборные Аргентины и Эквадора.

Таким образом, впервые с 2014 года Месси был заменен в официальном матче сборной Аргентины. Тогда Месси оформил дубль в матче с Нигерией (игра закончилась со счетом 3:2) на групповом этапе ЧМ 2014 года и уступил место на поле Рики Альваресу на 63-й минуте.