В РФС надеются, что сборная сможет провести товарищеские матчи в октябре
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что организация ищет соперников для национальной команды на октябрьский сбор.
Россия
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что организация ищет соперников для национальной команды на октябрьский сбор.
«Наметки есть. Будут ли игры? Мы на это надеемся. В России или за рубежом? Давайте дождемся развития событий, РФС хотел бы и там, и там», — приводит слова Митрофанова ТАСС.
Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин выразил надежду на то, что октябрьский сбор состоится. Пауза в РПЛ на матчи сборных запланирована на
28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от международных матчей под эгидой этих организаций из-за ситуации на Украине.