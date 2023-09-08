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11:56 (мск), источник: Sportmail.ru

В РФС надеются, что сборная сможет провести товарищеские матчи в октябре

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что организация ищет соперников для национальной команды на октябрьский сбор.

Россия
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Источник: РИА "Новости"

«Наметки есть. Будут ли игры? Мы на это надеемся. В России или за рубежом? Давайте дождемся развития событий, РФС хотел бы и там, и там», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин выразил надежду на то, что октябрьский сбор состоится. Пауза в РПЛ на матчи сборных запланирована на 9—17 октября.

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от международных матчей под эгидой этих организаций из-за ситуации на Украине.

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