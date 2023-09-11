Российскую бригаду арбитров допустили к матчу под эгидой УЕФА

Российская бригада арбитров во главе с Верой Опейкиной назначена на матч женской Лиги наций между сборными Армении и Казахстана, сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций.

Российская бригада арбитров впервые за полтора года отработает международный матч под эгидой УЕФА. В 2022 году ФИФА и УЕФА опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия во всех международных соревнованиях на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. От работы на международных матчах также были отстранены российские судьи.