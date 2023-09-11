Российскую бригаду арбитров допустили к матчу под эгидой УЕФА
Впервые за полтора года матч УЕФА обслужит бригада судей из России.
Впервые за полтора года матч УЕФА обслужит бригада судей из России.
Российская бригада арбитров во главе с Верой Опейкиной назначена на матч женской Лиги наций между сборными Армении и Казахстана, сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций.
Встреча группы 4 лиги C пройдет 26 сентября в армянском городе Армавир. Помогать Опейкиной будут Екатерина Курочкина и Елена Собчук, резервным арбитром будет Надежда Горинова.
Российская бригада арбитров впервые за полтора года отработает международный матч под эгидой УЕФА. В 2022 году ФИФА и УЕФА опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия во всех международных соревнованиях на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. От работы на международных матчах также были отстранены российские судьи.