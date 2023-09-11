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18:04 (мск), источник: Sportmail.ru

Российскую бригаду арбитров допустили к матчу под эгидой УЕФА

Впервые за полтора года матч УЕФА обслужит бригада судей из России.

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Источник: РИА "Новости"

Российская бригада арбитров во главе с Верой Опейкиной назначена на матч женской Лиги наций между сборными Армении и Казахстана, сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций.

Встреча группы 4 лиги C пройдет 26 сентября в армянском городе Армавир. Помогать Опейкиной будут Екатерина Курочкина и Елена Собчук, резервным арбитром будет Надежда Горинова.

Российская бригада арбитров впервые за полтора года отработает международный матч под эгидой УЕФА. В 2022 году ФИФА и УЕФА опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия во всех международных соревнованиях на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. От работы на международных матчах также были отстранены российские судьи.

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