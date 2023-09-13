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09:26 (мск), источник: Sportmail.ru

Бразилия вырвала победу у Перу в отборе к ЧМ-2026

Сборная Бразилии на выезде одержала минимальную победу над Перу (1:0) в матче второго тура квалификации чемпионата мира по футболу 2026 года.

Бразилия
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Источник: Reuters

Единственный мяч на 90-й минуте забил защитник бразильцев Маркиньос. Голевой передачей на него отметился Неймар. Таким образом Бразилии продлила свою рекордную серию без поражений в отборочных матчах чемпионатов мира до 35 игр.

Ранее сообщалось, что перуанские шаманы провели перед матчем специальный шаманский обряд, направленный против Неймара. Они прицепили к тряпичной кукле фотографию Неймара, связали ей левую ногу и воткнули саблю в правую. Таким образом они намеревались «обезвредить» бразильца в этой игре, чтобы он не смог забить в ворота сборной Перу.

После двух туров Бразилия с шестью очками возглавляет южноамериканский отбор на ЧМ-2026. Следующий матч «пентакампеоны» проведут 13 октября против сборной Венесуэлы.

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