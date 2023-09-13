Бразилия вырвала победу у Перу в отборе к ЧМ-2026

Единственный мяч на 90-й минуте забил защитник бразильцев Маркиньос. Голевой передачей на него отметился Неймар. Таким образом Бразилии продлила свою рекордную серию без поражений в отборочных матчах чемпионатов мира до 35 игр.

Ранее сообщалось, что перуанские шаманы провели перед матчем специальный шаманский обряд, направленный против Неймара. Они прицепили к тряпичной кукле фотографию Неймара, связали ей левую ногу и воткнули саблю в правую. Таким образом они намеревались «обезвредить» бразильца в этой игре, чтобы он не смог забить в ворота сборной Перу.