«Когда вернемся, будем на уровне Андорры». Радимов — о сборной России
Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов в своем телеграм-канале выступил с критикой в адрес национальной команды.
«С учетом соперников, результаты, мягко говоря, печальные. И к тренеру тут вопросов меньше всего. Ребята, не обижайтесь, но с таким уровнем мастерства, который вы продемонстрировали, можно констатировать только наше чудовищное отставание.
Если мы не пересмотрим радикально весь наш футбол, мы так и будем вариться в собственном соку. Во многих компонентах мы просто обманываем себя!
Да, за нашей РПЛ интересно следить, но не открою Америки, если скажу, что уровень мастерства очень низкий. Против таких соперников даже с учетом невысокой мотивации должно быть ощутимо мастерство, его должно быть видно, но этого ведь нет. А есть только подача Хлусевича с места без сопротивления куда-то в Персидский залив. Ну так нельзя! А ведь он еще и капитан сборной…
Если мы не пересмотрим происходящее в нашем футболе и не поменяем целый ряд аспектов, таких как психология, интенсивность, техническое мастерство, принятие решений у игроков, то боюсь, что к моменту полноценного возвращения на международную арену мы будем на уровне Андорры! А чем закончился матч Андорра — Беларусь несколько дней назад мы знаем — 0:0 с одним ударом в створ», — написал Радимов.
Во вторник, 12 сентября, сборная России сыграла вничью со сборной Катара (1:1), сравняв счет на 90-й минуте. До этого национальная команда в экспериментальном составе провела два матча против олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2). С момента отстранения сборной России в феврале 2022 года национальная команда провела восемь товарищеских матчей, сумев обыграть лишь Киргизию (2:1) и Ирак (2:0).