Луи ван Гал вошел в список кандидатов на пост главного тренера сборной Германии

Отмечается, что назначение ван Гала было бы большим преимуществом для Немецкого футбольного союза с финансовой точки зрения, так как 72-летний специалист в сборной Нидерландов получал менее половины зарплаты, которую придется платить бывшему тренеру «Баварии» Юлиану Нагельсману.

Луи ван Гал уже работал в Германии, он возглавлял «Баварию» с 2009 по 2011 год. Вместе с ней голландский специалист выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок страны.