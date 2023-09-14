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12:11 (мск), источник: Sportmail.ru

Луи ван Гал вошел в список кандидатов на пост главного тренера сборной Германии

Луи ван Гал является одним из основных кандидатов на пост главного тренера сборной Германии после отставки Ханси Флика, сообщает Bild.

Германия
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Источник: Reuters

Отмечается, что назначение ван Гала было бы большим преимуществом для Немецкого футбольного союза с финансовой точки зрения, так как 72-летний специалист в сборной Нидерландов получал менее половины зарплаты, которую придется платить бывшему тренеру «Баварии» Юлиану Нагельсману.

Луи ван Гал уже работал в Германии, он возглавлял «Баварию» с 2009 по 2011 год. Вместе с ней голландский специалист выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок страны.

Напомним, что Руководство Немецкого футбольного союза приняло решение отправить в отставку главного тренера сборной Германии Ханса-Дитера Флика после крупного поражения от Японии в товарищеском матче. Вместе с Фликом сборную покинули его помощники Маркус Цорг и Данни Роль. Флик возглавлял сборную Германии с мая 2021 года, под его руководством немецкая команда не смогла выйти из группы на чемпионате мира в Катаре 2022 года.

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