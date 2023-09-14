Луи ван Гал вошел в список кандидатов на пост главного тренера сборной Германии
Луи ван Гал является одним из основных кандидатов на пост главного тренера сборной Германии после отставки Ханси Флика, сообщает Bild.
Луи ван Гал является одним из основных кандидатов на пост главного тренера сборной Германии после отставки Ханси Флика, сообщает Bild.
Отмечается, что назначение ван Гала было бы большим преимуществом для Немецкого футбольного союза с финансовой точки зрения, так как 72-летний специалист в сборной Нидерландов получал менее половины зарплаты, которую придется платить бывшему тренеру «Баварии» Юлиану Нагельсману.
Луи ван Гал уже работал в Германии, он возглавлял «Баварию» с 2009 по 2011 год. Вместе с ней голландский специалист выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок страны.
Напомним, что Руководство Немецкого футбольного союза приняло решение отправить в отставку главного тренера сборной Германии Ханса-Дитера Флика после крупного поражения от Японии в товарищеском матче. Вместе с Фликом сборную покинули его помощники Маркус Цорг и Данни Роль. Флик возглавлял сборную Германии с мая 2021 года, под его руководством немецкая команда не смогла выйти из группы на чемпионате мира в Катаре 2022 года.