Валерий Карпин: Сборная выкладывается — это мое мнение
Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о мотивации национальной команды.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о мотивации национальной команды.
— Выигрывать надо? Да. Игроки хотят? Да. Могут или нет — другой вопрос.
— Вы чувствуете, что игроки приезжают максимально мотивированными?
— Германия сейчас не отбирается на Евро, они максимально мотивированы без отбора? Думаю, тоже нет. Но они знают, к чему готовятся. Наши игроки — нет.
Сборная выкладывается. Это мое мнение, вы можете с ним быть не согласны. Единственный матч, по которому у меня были претензии к игрокам — Кыргызстан. Первый сбор после отстранения, объявление мобилизации. Игроки говорили только про это: «Георгич, а нас тоже призовут?» Можно понять.
Вы постоянно говорите про мотивацию. Если бы у нас была игра против Италии, а не против Катара, игроки вышли бы с другой мотивацией?
— С другой.
— Вот и все.
Игроки в РПЛ выходят с одной и той же мотивацией на «Спартак» и «Ростов»? Это нормально, хотя за оба матча дают по три очка.
— Разве нивелировать этот разрыв — не работа тренера?
— Работа тренера.
Все говорят: «На эти игры не надо никого настраивать». А на другие — надо? Лично для меня это бред, даже в клубе. Возможно, потому что я сам был футболистом.
Я тоже был таким футболистом. Как-то мы проиграли Эстонии. Если бы это был официальный матч, думаю, выиграли бы.
— Не было игроков, которые сказали в конце сбора: «Вот, мы сейчас играли в 40 градусов, лучше бы отдохнули три-четыре дня?»
— Нет. Первый разговор: «Ребята, кто не хочет, кто устал, у кого что-то побаливает, у вас есть время до завтрашнего утра уехать. Мы никого не держим». Все хотели играть.
Почему вы говорите про мотивацию? Почему 15 минут играешь, а остальные — нет? Я очень мотивированный. Знаете, сколько я отыграю? 30 секунд.
— Какая мотивация в сборной у вас?
— Потому что мне интересно видеть и тренировать игроков в короткое время сборной. Иметь с ними контакт не только по телефону, — сказал Карпин в интервью на Youtube-канале «Это футбол, брат!».