Валерий Карпин: Сборная выкладывается — это мое мнение

— Выигрывать надо? Да. Игроки хотят? Да. Могут или нет — другой вопрос.

— Вы чувствуете, что игроки приезжают максимально мотивированными?

— Германия сейчас не отбирается на Евро, они максимально мотивированы без отбора? Думаю, тоже нет. Но они знают, к чему готовятся. Наши игроки — нет.

Сборная выкладывается. Это мое мнение, вы можете с ним быть не согласны. Единственный матч, по которому у меня были претензии к игрокам — Кыргызстан. Первый сбор после отстранения, объявление мобилизации. Игроки говорили только про это: «Георгич, а нас тоже призовут?» Можно понять.

Вы постоянно говорите про мотивацию. Если бы у нас была игра против Италии, а не против Катара, игроки вышли бы с другой мотивацией?

— С другой.

— Вот и все.

Игроки в РПЛ выходят с одной и той же мотивацией на «Спартак» и «Ростов»? Это нормально, хотя за оба матча дают по три очка.

— Разве нивелировать этот разрыв — не работа тренера?

— Работа тренера.

Все говорят: «На эти игры не надо никого настраивать». А на другие — надо? Лично для меня это бред, даже в клубе. Возможно, потому что я сам был футболистом.

Я тоже был таким футболистом. Как-то мы проиграли Эстонии. Если бы это был официальный матч, думаю, выиграли бы.

— Не было игроков, которые сказали в конце сбора: «Вот, мы сейчас играли в 40 градусов, лучше бы отдохнули три-четыре дня?»

— Нет. Первый разговор: «Ребята, кто не хочет, кто устал, у кого что-то побаливает, у вас есть время до завтрашнего утра уехать. Мы никого не держим». Все хотели играть.

Почему вы говорите про мотивацию? Почему 15 минут играешь, а остальные — нет? Я очень мотивированный. Знаете, сколько я отыграю? 30 секунд.

— Какая мотивация в сборной у вас?