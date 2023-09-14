Уткин — о сборной России: Сейчас на это смотреть невозможно
Спортивный журналист и YouTube-блогер Василий Уткин в новом выпуске программы «Футбольный клуб» заявил, что на текущую игру национальной сборной России смотреть невозможно.
По словам Уткина, когда участие в соревнованиях не имеет перспектив, российская команда не приносит радости болельщикам.
«Ну кого радовал матч с Катар? А кого радует его результат? Кого радуют молодые, кого приглашают в сборную, а они как-то то ли недостаточно гордятся, то ли патриотическое воспитание хромает — я думаю, именно в этом дело, — то ли еще что-то? Как бы то ни было, радости никакой это не приносит совершенно.
Спорт — это про результат, когда победы, и даже если поражение — это от того, что ты стремился победить. Сейчас участие в соревнованиях не имеет перспективы. Сейчас на это смотреть невозможно», — заявил Уткин.
В данном видеоролике Василий Уткин предстал в новом образе — журналист перекрасил волосы в желтый цвет, объяснив этот поступок тем, что вместе с бородой его голова стала желто-черной. Желто-черные — цвета любительского клуба «Эгриси», президентом которого является Василий Уткин.