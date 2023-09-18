Испанская федерация выдвинула ультиматум игрокам женской сборной Испании
Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) поставила ультиматум перед игроками женской национальной сборной. Об этом сообщает портал Sport.es.
Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) поставила ультиматум перед игроками женской национальной сборной. Об этом сообщает портал Sport.es.
RFEF пытаются добиться, чтобы футболистки отказались от бойкота международных матчей. Ранее они продолжили свой бойкот, несмотря на отставку главы федерации Луиса Рубиалеса и главного тренера команды Хорхе Вильды. Футболистки сборной Испании хотят добиться более фундаментальной реформы футбольной системы в стране.
Чтобы прекратить бойкот, RFEF готова уволить в течение месяца всех сотрудников, которых представительницы национальной команды внесут в соответствующий список. Футболистки сборной Испании должны дать ответ на это предложение до вечера понедельника, 18 сентября.
Из-за бойкота футболисток женская сборная Испании может не сыграть в Лиге наций УЕФА, которая стартует на этой неделе. У команды запланирована выездная игра со сборной Швеции (22 сентября) и домашний матч против сборной Швейцарии (26 сентября).