Испанская федерация выдвинула ультиматум игрокам женской сборной Испании

RFEF пытаются добиться, чтобы футболистки отказались от бойкота международных матчей. Ранее они продолжили свой бойкот, несмотря на отставку главы федерации Луиса Рубиалеса и главного тренера команды Хорхе Вильды. Футболистки сборной Испании хотят добиться более фундаментальной реформы футбольной системы в стране.

Чтобы прекратить бойкот, RFEF готова уволить в течение месяца всех сотрудников, которых представительницы национальной команды внесут в соответствующий список. Футболистки сборной Испании должны дать ответ на это предложение до вечера понедельника, 18 сентября.