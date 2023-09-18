Текущие события
Футбол. Первая лига
16:00
Тюмень
Родина
Футбол. Первая лига
18:30
Динамо Мх
Алания
Футбол. Зарубежный
19:30
Салернитана
Торино
Футбол. Зарубежный
21:45
Ноттингем Форест
Бернли
Футбол. Зарубежный
21:45
Верона
Болонья
Футбол. Зарубежный
22:00
Гранада
Жирона
Футбол. Зарубежный
17.09
Реал
Реал Сосьедад
21
Футбол. Зарубежный
17.09
Лион
Гавр
00
Футбол. Зарубежный
17.09
Рома
Эмполи
70
Все события
Фоторепортажи
21«Факел» погасил ЦСКА
16Ничья сборной России с Катаром
09:32 (мск), источник: Sportmail.ru

Испанская федерация выдвинула ультиматум игрокам женской сборной Испании

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) поставила ультиматум перед игроками женской национальной сборной. Об этом сообщает портал Sport.es.

Наверх
Источник: Reuters

RFEF пытаются добиться, чтобы футболистки отказались от бойкота международных матчей. Ранее они продолжили свой бойкот, несмотря на отставку главы федерации Луиса Рубиалеса и главного тренера команды Хорхе Вильды. Футболистки сборной Испании хотят добиться более фундаментальной реформы футбольной системы в стране.

Чтобы прекратить бойкот, RFEF готова уволить в течение месяца всех сотрудников, которых представительницы национальной команды внесут в соответствующий список. Футболистки сборной Испании должны дать ответ на это предложение до вечера понедельника, 18 сентября.

Из-за бойкота футболисток женская сборная Испании может не сыграть в Лиге наций УЕФА, которая стартует на этой неделе. У команды запланирована выездная игра со сборной Швеции (22 сентября) и домашний матч против сборной Швейцарии (26 сентября).

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Чеферин: Мы много дискутируем с Еврокомиссией о потолке зарплат
«Эта история будет недолгой». Президент УЕФА — о Саудовской Аравии
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь