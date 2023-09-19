Юлиан Нагельсманн станет новым тренером сборной Германии
Немецкий футбольный союз (DFB) близок к назначению Юлиана Нагельсманна на пост главного тренера сборной Германии. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, DFB близок к заключению договора с 36-летним специалистом. Стороны обсуждают финансовые детали контракта. Нагельсманн будет вынужден пойти в сборной Германии на понижение зарплаты по сравнению со своим предыдущим местом работы.
Нагельсманн возглавлял «Баварию» с июля 2021 года по март 2023 года. Несмотря на отставку, мюнхенцы продолжают частично выплачивать тренеру зарплату, которая составляла семь миллионов евро за сезон.
Сборная Германии находится без главного тренера с 10 сентября, после того как в отставку был отправлен Ханс-Дитер Флик. Причиной стали неудовлетворительные результаты, показанные командой в товарищеских матчах в рамках подготовки к домашнему Евро-2024. Флик стал первым уволенным тренером в истории сборной Германии.