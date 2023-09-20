Клопп рассказал, почему отказался возглавить сборную Германии
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал грядущее назначение на пост главного тренера сборной Германии Юлиана Нагельсманна. Об этом сообщает RTL.
«Думаю, Юлиан — это отличное решение. Он замечательный тренер, и я был бы рад, если бы все сложилось именно так. Возраст? Это неважно. Он уже к 28 годам доказал, что является выдающимся тренером. У него восемь лет опыта работы на высшем уровне — многие другие добиваются подобного лишь к 45−50 годам.
Я предан “Ливерпулю”, мое сердце здесь. Нельзя просто отрубить последние восемь лет. Я подписал контракт с командой, и, насколько я помню, я не был связан или пьян в тот момент. Это было осознанное решение. Поэтому мой уход из “Ливерпуля” сейчас невозможен», — сказал Клопп.
Клопп возглавил в «Ливерпуль» 2015 году. Его действующий контракт с «мерсисайдцами» рассчитан до лета 2026 года.
Ранее сообщалось, что Нагельсманн возглавит сборную Германии и будет руководить национальной командой до завершения домашнего Евро-2024. Сторонам осталось согласовать последние детали будущего соглашения и договориться с «Баварией» о расторжении контракта.
Нагельсманн возглавлял «Баварию» с июля 2021 года по март 2023 года. Несмотря на отставку, мюнхенцы продолжают частично выплачивать тренеру зарплату, которая составляла семь миллионов евро за сезон.
Сборная Германии находится без главного тренера с 10 сентября, после того как в отставку был отправлен Ханс-Дитер Флик. Причиной стали неудовлетворительные результаты, которые показывала команда в товарищеских матчах в рамках подготовки к домашнему Евро-2024. Флик стал первым уволенным тренером в истории сборной Германии.