Marca: футболистки сборной Испании провели долгие переговоры с RFEF
Ведущая испанская спортивная газета Marca рассказала о долгих переговорах футболисток сборной с Федерацией футбола Испании.
Ведущая испанская спортивная газета Marca рассказала о долгих переговорах футболисток сборной с Федерацией футбола Испании.
Также на встрече присутствовали представители Высшего спортивного совета Испании. Отмечается, что стороны провели позитивную беседу и сошлись во мнениях по некоторым вопросам. В основе договоренностей лежит создание комиссии, в которую войдут представители трех сторон и которая распределит полномочия по всем пунктам требований футболисток, таким как изменения в структуре RFEF и предоставление женской команде такого же отношения, как и к мужской сборной.
Ранее сообщалось, что испанские футболистки продолжат бойкот сборной, несмотря на отставку Рубиалеса. Они требуют провести реструктуризацию президентского кабинета, сферы коммуникаций и маркетинга, а также управления по вопросам честности и неподкупности RFEF.
15 сентября состоялось первое заседание по делу Рубиалеса. Суд запретил Рубиалесу приближаться к футболистке Эрмосо более чем на 200 метров.