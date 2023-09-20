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10:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Marca: футболистки сборной Испании провели долгие переговоры с RFEF

Ведущая испанская спортивная газета Marca рассказала о долгих переговорах футболисток сборной с Федерацией футбола Испании.

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Источник: AP 2023

Также на встрече присутствовали представители Высшего спортивного совета Испании. Отмечается, что стороны провели позитивную беседу и сошлись во мнениях по некоторым вопросам. В основе договоренностей лежит создание комиссии, в которую войдут представители трех сторон и которая распределит полномочия по всем пунктам требований футболисток, таким как изменения в структуре RFEF и предоставление женской команде такого же отношения, как и к мужской сборной.

Ранее сообщалось, что испанские футболистки продолжат бойкот сборной, несмотря на отставку Рубиалеса. Они требуют провести реструктуризацию президентского кабинета, сферы коммуникаций и маркетинга, а также управления по вопросам честности и неподкупности RFEF.

15 сентября состоялось первое заседание по делу Рубиалеса. Суд запретил Рубиалесу приближаться к футболистке Эрмосо более чем на 200 метров.

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