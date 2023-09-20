Marca: футболистки сборной Испании провели долгие переговоры с RFEF

Также на встрече присутствовали представители Высшего спортивного совета Испании. Отмечается, что стороны провели позитивную беседу и сошлись во мнениях по некоторым вопросам. В основе договоренностей лежит создание комиссии, в которую войдут представители трех сторон и которая распределит полномочия по всем пунктам требований футболисток, таким как изменения в структуре RFEF и предоставление женской команде такого же отношения, как и к мужской сборной.