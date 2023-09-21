Сборная России потеряла одну позицию в рейтинге ФИФА
Российская национальная команда опустилась на одну строчку в рейтинге ФИФА, обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.
Российская национальная команда опустилась на одну строчку в рейтинге ФИФА, обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.
Теперь сборная России занимает 39-е место.
В период паузы на игры сборных россияне 12 сентября на выезде со счетом 1:1 сыграли с командой Катара в товарищеском матче. Также футболисты не старше 23 лет провели две товарищеские игры против олимпийской сборной Египта, которые закончились со счетом 1:1 и 1:2. Ранее в РФС сообщали, что эти встречи не будут учтены в рейтинге ФИФА.
Первое место рейтинга осталось за сборной Аргентины. Второе место занимает команда Франции, третье — сборная Бразилии.
28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
Недавно стало известно, что РФС договорился о проведении товарищеского матча сборной России с национальной командой Камеруна на своем поле.