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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
12:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Сборная России потеряла одну позицию в рейтинге ФИФА

Российская национальная команда опустилась на одну строчку в рейтинге ФИФА, обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

РоссияТоварищеские матчи: календарь
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Источник: РФС

Теперь сборная России занимает 39-е место.

В период паузы на игры сборных россияне 12 сентября на выезде со счетом 1:1 сыграли с командой Катара в товарищеском матче. Также футболисты не старше 23 лет провели две товарищеские игры против олимпийской сборной Египта, которые закончились со счетом 1:1 и 1:2. Ранее в РФС сообщали, что эти встречи не будут учтены в рейтинге ФИФА.

Первое место рейтинга осталось за сборной Аргентины. Второе место занимает команда Франции, третье — сборная Бразилии.

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Недавно стало известно, что РФС договорился о проведении товарищеского матча сборной России с национальной командой Камеруна на своем поле.

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Катар
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Россия
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