Сборная России потеряла одну позицию в рейтинге ФИФА

В период паузы на игры сборных россияне 12 сентября на выезде со счетом 1:1 сыграли с командой Катара в товарищеском матче. Также футболисты не старше 23 лет провели две товарищеские игры против олимпийской сборной Египта, которые закончились со счетом 1:1 и 1:2. Ранее в РФС сообщали, что эти встречи не будут учтены в рейтинге ФИФА.