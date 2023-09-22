Нагельсман стал главным тренером сборной Германии
Юлиан Нагельсман стал новым главным тренером сборной Германии, сообщается на официальном сайте Немецкого футбольного союза.
Германия
Юлиан Нагельсман стал новым главным тренером сборной Германии, сообщается на официальном сайте Немецкого футбольного союза.
Бывший тренер мюнхенской «Баварии» подписал с Немецким футбольным союзом контракт сроком до 31 июля 2024 года. По данным Bild, его ежемесячная зарплата составит € 400 тыс.
Во главе сборной 36-летний специалист сменил Ханса-Дитера Флика, уволенного со своего поста 10 сентября, на следующий день после поражения от сборной Японии в товарищеском матче со счетом 1:4. Причиной увольнения стали неудовлетворительные результаты, которые показывала команда в товарищеских матчах в рамках подготовки к домашнему Евро-2024. Флик стал первым уволенным тренером в истории сборной Германии.