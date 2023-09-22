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13:22 (мск), источник: Sportmail.ru

Нагельсман стал главным тренером сборной Германии

Юлиан Нагельсман стал новым главным тренером сборной Германии, сообщается на официальном сайте Немецкого футбольного союза.

Германия
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Источник: Reuters

Бывший тренер мюнхенской «Баварии» подписал с Немецким футбольным союзом контракт сроком до 31 июля 2024 года. По данным Bild, его ежемесячная зарплата составит € 400 тыс.

Во главе сборной 36-летний специалист сменил Ханса-Дитера Флика, уволенного со своего поста 10 сентября, на следующий день после поражения от сборной Японии в товарищеском матче со счетом 1:4. Причиной увольнения стали неудовлетворительные результаты, которые показывала команда в товарищеских матчах в рамках подготовки к домашнему Евро-2024. Флик стал первым уволенным тренером в истории сборной Германии.

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