Нагельсман стал главным тренером сборной Германии

Бывший тренер мюнхенской «Баварии» подписал с Немецким футбольным союзом контракт сроком до 31 июля 2024 года. По данным Bild, его ежемесячная зарплата составит € 400 тыс.

Во главе сборной 36-летний специалист сменил Ханса-Дитера Флика, уволенного со своего поста 10 сентября, на следующий день после поражения от сборной Японии в товарищеском матче со счетом 1:4. Причиной увольнения стали неудовлетворительные результаты, которые показывала команда в товарищеских матчах в рамках подготовки к домашнему Евро-2024. Флик стал первым уволенным тренером в истории сборной Германии.