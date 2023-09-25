СМИ: Сборная России по футболу сыграет с бразильскими клубами

По информации источника, матчи пройдут с 10-го по 17 октября.

Соперниками российских клубов станут «Сантос», «Палмейрас», «Ред Булл Брагантино» и еще один клуб, который пока не определен. Переговоры находятся в завершающей стадии.

Все три клуба представляют штат Сан-Паулу. «Сантос» и «Палмейрас» традиционно причисляются к бразильским грандам. Оба клуба по три раза выигрывали Кубок Либертадорес, являются многократными чемпионами Бразилии и штата Сан-Паулу.

«Ред Булл Брагантино» один раз побеждал в чемпионате штата Сан-Паулу, а также выходил в финал Южноамериканского кубка в 2021 году.