Матч сборных России и Камеруна учтут в рейтинге ФИФА
Товарищеский матч между сборными России и Камеруна, который пройдет в Москве, будет учтен в рейтинге ФИФА.
Камерун
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Товарищеский матч между сборными России и Камеруна, который пройдет в Москве, будет учтен в рейтинге ФИФА.
Матч между сборными России и Камеруна состоится 12 октября. Встреча пройдет на домашнем стадионе московского «Динамо».
«Матч сборной России против команды Камеруна пойдет в зачет рейтинга ФИФА», — сообщили в службе коммуникаций РФС «РИА Новости Спорт».
В последней версии рейтинга ФИФА, которая была опубликована в сентябре, сборная России занимает 39-е место. В активе команды 1495,53 балла. Камерун расположился на 41-м месте.
Первую строчку в рейтинге сохраняет сборная Аргентины, на втором месте идут французы, на третьем — бразильцы.