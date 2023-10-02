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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
16:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Матч сборных России и Камеруна учтут в рейтинге ФИФА

Товарищеский матч между сборными России и Камеруна, который пройдет в Москве, будет учтен в рейтинге ФИФА.

Камерун
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Источник: Reuters

Матч между сборными России и Камеруна состоится 12 октября. Встреча пройдет на домашнем стадионе московского «Динамо».

«Матч сборной России против команды Камеруна пойдет в зачет рейтинга ФИФА», — сообщили в службе коммуникаций РФС «РИА Новости Спорт».

В последней версии рейтинга ФИФА, которая была опубликована в сентябре, сборная России занимает 39-е место. В активе команды 1495,53 балла. Камерун расположился на 41-м месте.

Первую строчку в рейтинге сохраняет сборная Аргентины, на втором месте идут французы, на третьем — бразильцы.

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