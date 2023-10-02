Матч сборных России и Камеруна учтут в рейтинге ФИФА

Матч между сборными России и Камеруна состоится 12 октября. Встреча пройдет на домашнем стадионе московского «Динамо».

«Матч сборной России против команды Камеруна пойдет в зачет рейтинга ФИФА», — сообщили в службе коммуникаций РФС «РИА Новости Спорт».

В последней версии рейтинга ФИФА, которая была опубликована в сентябре, сборная России занимает 39-е место. В активе команды 1495,53 балла. Камерун расположился на 41-м месте.