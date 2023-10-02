Валерий Карпин объяснил, почему Захарян не вызван в сборную
Главный тренер сборной России рассказал, почему октябрьский сбор национальной команды пропустит полузащитник испанского клуба «Реал Сосьедад» Арсен Захарян.
Главный тренер сборной России рассказал, почему октябрьский сбор национальной команды пропустит полузащитник испанского клуба «Реал Сосьедад» Арсен Захарян.
Арсен Захарян не вызван в сборную России по футболу на октябрьский учебно-тренировочный сбор в связи с небольшим количеством игрового времени и недавним восстановлением после болезни.
«Это точно не расширенный список — хотя бы потому, что до начала сбора осталась всего неделя. Скажу так — это максимально приближенный список игроков, на которых мы рассчитываем. И если в нем будут изменения, то по объективным причинам, по состоянию здоровья. Все-таки до начала сбора пройдут еще матчи Кубка России и Премьер-лиги, а у легионеров -— игры в еврокубках и национальных чемпионатах», — приводит ТАСС слова главного тренера сборной.
«Отсутствие Захаряна связано с тем, что он пока не имеет достаточной игровой практики? В том числе. Арсен недавно только вылечился после болезни и начал полноценно тренироваться только в конце минувшей недели», — добавил Карпин.
25 сентября поступила информация, что Захарян заразился коронавирусом. Полузащитник пропустил три матча чемпионата Испании. 2 октября стало известно, что Захарян заявлен за «Реал Сосьедад» на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов против австрийского «Зальцбурга».
Сбор пройдет с 9 по 16 октября. 12 октября сборная России на «ВТБ-Арене» в Москве сыграет с командой Камеруна. Также сообщалось, что 16 октября сборная России сыграет с командой Кении на стадионе отеля в турецкой Анталии.