Валерий Карпин объяснил, почему Захарян не вызван в сборную

Арсен Захарян не вызван в сборную России по футболу на октябрьский учебно-тренировочный сбор в связи с небольшим количеством игрового времени и недавним восстановлением после болезни.

«Это точно не расширенный список — хотя бы потому, что до начала сбора осталась всего неделя. Скажу так — это максимально приближенный список игроков, на которых мы рассчитываем. И если в нем будут изменения, то по объективным причинам, по состоянию здоровья. Все-таки до начала сбора пройдут еще матчи Кубка России и Премьер-лиги, а у легионеров -— игры в еврокубках и национальных чемпионатах», — приводит ТАСС слова главного тренера сборной.

«Отсутствие Захаряна связано с тем, что он пока не имеет достаточной игровой практики? В том числе. Арсен недавно только вылечился после болезни и начал полноценно тренироваться только в конце минувшей недели», — добавил Карпин.

25 сентября поступила информация, что Захарян заразился коронавирусом. Полузащитник пропустил три матча чемпионата Испании. 2 октября стало известно, что Захарян заявлен за «Реал Сосьедад» на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов против австрийского «Зальцбурга».