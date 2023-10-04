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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
17:29 (мск), источник: Sportmail.ru

Сборная Камеруна назвала футболистов на игры с Россией и Сенегалом

Сборная Камеруна по футболу огласила заявку на октябрьские товарищеские матчи с командами России и Сенегала.

Россия
КамерунТоварищеские матчи: календарь
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Источник: Reuters

Со сборной России Камерун проведет товарищеский матч 12 октября на домашнем стадионе московского «Динамо», с Сенегалом встретится 16 числа.

Голкиперы: Андре Онана — «Манчестер Юнайтед», Девис Эпасси — «Абха», Фабрис Ондоа — «Ауда»;

Защитники: Дарлин Йонгва — «Лорьян», Кристофер Ву — «Ренн», Нуху Толо — «Сиэтл Саундерс», Малком Бокеле — «Бордо», Омар Гонсалес — «Нью‑Инглэнд Революшн», Оливье Мбайзо — «Филадельфия Юнион», Ароль Мукуди — АЕК, Жан‑Шарль Кастеллетто — «Нант»;

Полузащитники: Андре Дзамбо‑Ангисса — «Наполи», Гаэль Ондуа — «Серветт», Оливье Нтчам — «Самсунспор», Оливье Кемен — «Кайсериспор», Пьер Кунде — «Атромитос»;

Нападающие: Карло Токо‑Экамби — «Абха», Муми Нгамале — «Динамо», Москва, Бриан Мбемо — «Брентфорд», Клинтон Н’Жи — «Сивасспор», Венсан Абубакар — «Бешикташ», Эрик‑Максим Чупо‑Мотинг — «Бавария», Жером Нгом Мбекели — «Шериф», Франк Магри — «Тулуза».

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