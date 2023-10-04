Сборная Камеруна назвала футболистов на игры с Россией и Сенегалом
Сборная Камеруна по футболу огласила заявку на октябрьские товарищеские матчи с командами России и Сенегала.
Сборная Камеруна по футболу огласила заявку на октябрьские товарищеские матчи с командами России и Сенегала.
Со сборной России Камерун проведет товарищеский матч 12 октября на домашнем стадионе московского «Динамо», с Сенегалом встретится 16 числа.
Голкиперы: Андре Онана — «Манчестер Юнайтед», Девис Эпасси — «Абха», Фабрис Ондоа — «Ауда»;
Защитники: Дарлин Йонгва — «Лорьян», Кристофер Ву — «Ренн», Нуху Толо — «Сиэтл Саундерс», Малком Бокеле — «Бордо», Омар Гонсалес — «Нью‑Инглэнд Революшн», Оливье Мбайзо — «Филадельфия Юнион», Ароль Мукуди — АЕК, Жан‑Шарль Кастеллетто — «Нант»;
Полузащитники: Андре Дзамбо‑Ангисса — «Наполи», Гаэль Ондуа — «Серветт», Оливье Нтчам — «Самсунспор», Оливье Кемен — «Кайсериспор», Пьер Кунде — «Атромитос»;
Нападающие: Карло Токо‑Экамби — «Абха», Муми Нгамале — «Динамо», Москва, Бриан Мбемо — «Брентфорд», Клинтон Н’Жи — «Сивасспор», Венсан Абубакар — «Бешикташ», Эрик‑Максим Чупо‑Мотинг — «Бавария», Жером Нгом Мбекели — «Шериф», Франк Магри — «Тулуза».