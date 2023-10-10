УЕФА отклонил предложение о допуске юношеских команд России без обсуждения

Президент Шведского футбольного союза Карл Нильссон заявил, что решение об отмене допуска было принято без голосования. Изначально планировалось, что члены УЕФА сегодня проголосуют за решение об отмене допуска.

«Я был полностью готов подчеркнуть позицию Швеции, если бы на встрече началось обсуждение этого вопроса. Вопрос решен без обсуждения, и это означает, что линия, которой придерживаются Шведский футбольный союз и шведский спорт, продолжает существовать. И я это поддерживаю», — сказал Нильссон.

Нильссон был одним из трех вице-президентов УЕФА, проголосовавшим за допуск России юношеских российских сборных до международных турниров. Через 10 дней после принятия этого решения он подал в отставку с поста председателя Шведской спортивной конфедерации, который он занимал с мая этого года.