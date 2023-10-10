Александр Медведев: УЕФА поддались шантажу при принятии решения
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отреагировал на решение исполкома УЕФА отменить решение допустить к международным турнирам юношеские российские сборные.
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отреагировал на решение исполкома УЕФА отменить решение допустить к международным турнирам юношеские российские сборные.
10 октября УЕФА отказался от своего решения о допуске российских юниорских сборных на международные турниры.
«Отменив свое решение, в УЕФА поддались шантажу известных стран и федераций. Считаю, что это не лезет ни в какие ворота! При этом опять не делается никакой дифференциации ни по возрастам, ни между сборными и клубами. Мы исключены уже который сезон из клубных и национальных соревнований. Конечно, товарищеские игры не могут заменить официальные соревнования. Поэтому в “Зените” встретили это решение с большим разочарованием», — сказал Медведев «Спорт-Экспрессу».
Исполком УЕФА 26 сентября допустил до международных турниров российские сборные из игроков не старше 17 лет. Предполагалось, что женские и мужские команды будут проводить матчи без флага, гимна и не на территории России. Отстранение взрослых российских команд будет действовать до окончания конфликта на Украине. В Англии, Польше, Швеции, Дании, Латвии, Литве и Норвегии заявили, что их национальные команды отказываются играть с россиянами.