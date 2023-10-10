Александр Медведев: УЕФА поддались шантажу при принятии решения

«Отменив свое решение, в УЕФА поддались шантажу известных стран и федераций. Считаю, что это не лезет ни в какие ворота! При этом опять не делается никакой дифференциации ни по возрастам, ни между сборными и клубами. Мы исключены уже который сезон из клубных и национальных соревнований. Конечно, товарищеские игры не могут заменить официальные соревнования. Поэтому в “Зените” встретили это решение с большим разочарованием», — сказал Медведев «Спорт-Экспрессу».