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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
09:59 (мск), источник: Sportmail.ru

«Лучшая игра сборной за время отстранения». Бубнов — о победе над Камеруном

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов подвел итоги товарищеского матча сборных России и Камеруна (1:0). Об этом сообщает Sportbox.

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«Отмечу, что это был самый сильный соперник нашей сборной с момента отстранения. И при этом могу сказать, что это была лучшая игра за тот же период. Качество было высоким — так ровно оба тайма команда Карпина ни в одном из предшествующих матчей не проводила. Даже когда против слабых соперников играли, были перепады, а тут нет. После перерыва, если говорить об обороне, даже лучше получилось.

Полагаю, что такая игра, когда команды действуют в хорошем темпе на встречных курсах, должна была понравиться болельщикам. Обе сборные играли на победу, никто не закрывался. При потере мяча уходили в оборону, но в случае перехвата шли вперед большими силами. Если говорить о моментах, то у нашей команды были два попадания в каркас ворот, еще в одном эпизоде можно было забить, плюс два незасчитанных гола. У Камеруна два голевых момента и три выхода один на один с вратарем. Во всех трех случаях здорово выручил Сафонов.

Вообще получилось немного парадоксально — Россия выиграла, а значит, болельщики, да и тренерский штаб могут быть довольны. Но реализуй свои моменты Камерун, еще непонятно, какой был бы итоговый счет. Думаю, по первому тайму должны быть вопросы, особенно к защитникам. Еще хотел бы отметить работу бригады из Саудовской Аравии. Отсудили великолепно. Лишний урок для наших арбитров, если уж саудовцы так судят, то нужно в своей работе и нам прибавлять», — сказал Бубнов.

В понедельник, 16 октября, сборная России сыграет второй товарищеский матч против сборной Кении. Матч состоится в Анталье на стадионе «Титаник Мардан».

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Первый тайм: 1:0
Камерун
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