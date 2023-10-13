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16:06 (мск), источник: Sportmail.ru

Защитник Максим Осипенко покинул расположение сборной России

Футболист пропустит намеченный на 16 октября матч со сборной Кении.

Ростов
РоссияПремьер-лига: таблица и календарьПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Как сообщает пресс-служба сборной, футболист «Ростова» покинул расположение сборной России из-за повышенного риска травматизма в связи с недавним повреждением

«Из-за повышенного риска травматизма в связи с недавним повреждением икроножной мышцы медицинским и тренерским штабами сборной России было принято решение направить Осипенко в расположение клуба для полноценного восстановления», — рассказал старший врач национальной команды Владимир Хайтин.

12 октября сборная России в Москве на стадионе «Динамо» обыграла команду Камеруна со счетом 1:0. Осипенко провел на поле все 90 минут.

Ранее защитник «Ростова» не играл с 5 августа до 16 сентября из-за мышечного повреждения. В конце сентября Осипенко вернулся в состав ростовского клуба, он вышел в стартовом составе в последних двух матчах «Ростова».

29-летни Максим Осипенко играет за «Ростов» с 2020 года. В составе команды он провел 109 матчей, забил 12 мячей и отдал две результативные передачи. До этого он выступал за воронежский «Факел», омский «Иртыш» и «Тамбов». За сборную России Осипенко провел 9 матчей и отметился 1 голевой передачей.

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